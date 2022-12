Copa do Mundo: confira informações e horários dos jogos de hoje

A Copa do Mundo chega no último dia das oitavas de final. Com os confrontos entre Marrocos e Espanha, e Portugal contra a Suíça, a primeira fase do mata-mata estará com todos os seus quatro confrontos definidos.

Entre os confrontos já definidos teremos Argentina contra Holanda; França contra Inglaterra e Brasil enfrentando a Croácia. Vale lembrar que a Copa do Mundo entra em uma pausa até a sexta-feira, dia 9, quando começam as quartas de final.

Marrocos x Espanha

No primeiro jogo do dia, os espanhóis buscam a recuperação da derrota inesperada para o Japão. Por alguns momentos do duelo da última quinta, a Fúria se viu eliminada na primeira fase. A virada da Alemanha contra a Costa Rica foi a salvação. Agora, o jovem e talentoso time do tiki taka tenta se impor diante dos marroquinhos, que mandaram a Bélgica para casa na primeira fase.

Mesmo com a derrota no último jogo, os espanhóis desfilaram um ótimo futebol envolvente. Franco favorito, a tendência é de que Luis Enrique não mude o esquema de jogo diante de uma provável retranca do adversário.

Já o Marrocos retorna ao mata-mata das copas após 36 anos. Grande surpresa da Copa, o time terminou em primeiro lugar do grupo F, com duas vitórias em um empate. Ficou à frente de Croácia e Bélgica, que já voltou para casa. Os marroquinos apostam em um lado direito poderoso, com Hakimi, lateral do PSG, e Ziyech, meia-atacante do Chelsea.

Portugal x Suíça

Para esta partida, há grande expectativa em torno de Cristiano Ronaldo, que, mesmo com apenas um gol na competição, é a grande estrela da equipe. Mas não é possível deixar de considerar o ótimo momento do meio-campista Bruno Fernandes, artilheiro (com dois gols) e líder de assistências (com dois passes para gol) da equipe.

Porém, do outro lado do gramado estará uma Suíça que conhece bem a forma de atuar de Portugal. As duas equipes se enfrentaram pela Liga das Nações da Uefa em junho deste ano, com os portugueses triunfando por 4 a 1 na ida em Lisboa, mas perdendo de 1 a 0 em Genebra na volta.

Segundo o atacante Xherdan Shaqiri, não é possível fazer uma relação entre o jogo desta terça e as partidas anteriores, pois têm um caráter totalmente diferente: “Na minha opinião será totalmente diferente, pois não é amistoso, não é Liga das Nações, a pressão é alta, e por isso agora é importante lidarmos com esta pressão”.

Horários

11h – Oitavas de final – Marrocos x Espanha

15h – Oitavas de final – Portugal x Suíça

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.