Injeção na economia do Estado começa nesta quinta-feira

Servidores públicos iniciam dezembro com o pagamento de novembro na conta, como anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta última terça-feira (29).

Já estão disponíveis para saque, nesta quinta-feira (1°), os salários de novembro dos cerca de 85 mil servidores do Governo de Mato Grosso do Sul. Com o pagamento da folha, R$ 403,8 milhões são injetados na economia.

Neste fim de ano, os três últimos salários do funcionalismo público do Estado serão pagos em um intervalo de 23 dias.

Neste 1° de dezembro cai o salário de novembro. A 2ª parcela do 13° salário estará na conta no próximo dia 7 – a primeira parte do abono natalino foi paga em junho deste ano. Por fim, o pagamento de dezembro estará disponível para saque no dia 23 do mesmo mês, ou seja, será antecipado.

Juntas, as três folhas representam injeção de R$ 1,1 bilhão na economia, em valores líquidos.

“Estamos muito otimistas neste final de ano com esses recursos, tanto do setor público quanto do privado, porque estamos recuperando nossa economia”, afirmou o presidente da Fecomércio-MS (Federação do Comércio do Estado), Edison Araújo. “Esse dinheiro estará nos 79 municípios. Isso faz com que toda a economia e nosso desenvolvimento gire mais próximo do comércio”, completou Araújo o representante da Fecomércio.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.