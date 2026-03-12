Copa do Brasil: Operário enfrenta Vila Nova por vaga e premiação milionária

Galo está na capital goiana desde terça-feira e pode garantir mais R$ 1,07 milhão

O Operário disputa nesta quinta-feira (12) a terceira fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova, em Goiânia (GO). A partida será às 18h (de MS), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, e vale vaga histórica na próxima fase, além de premiação de R$ 1,07 milhão.

A delegação sul-mato-grossense chegou à capital goiana na manhã de terça-feira (10), após 10 horas de viagem de ônibus. Segundo o presidente da SAF do clube, Ivando Maluf, a decisão de não viajar de avião partiu do departamento de saúde e fisiologia. “Devido às extensas escalas e horas de espera para chegar ao destino, optamos pelo ônibus, sem mudar a rotina de sono dos atletas. Assim conseguimos chegar ao local da partida com cerca de 55 horas de antecedência e realizar dois treinos em Goiânia”, explicou.

Durante a preparação, o elenco treinou no Estádio da Serrinha, onde o Goiás manda seus jogos. Sobre os custos da logística, Maluf afirmou que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deu suporte ao clube. “A entidade, no caso do Operário, sempre acolheu os pedidos e deixou a logística a nosso critério”, disse.

Dentro de campo, o Galo chega embalado após vencer o ASA, de Arapiraca (AL), por 2 a 1 na fase anterior. Uma das cartas na manga do time campo-grandense é o zagueiro Guilherme Teixeira, que conhece bem o adversário. O jogador atuou pelo Vila Nova em 2016 e retornou ao clube em 2017 após passagem pelo Novorizontino, somando nove partidas na Série B daquela temporada.

Já o Vila Nova garantiu a classificação com mais dificuldade. Fora de casa, o time goiano empatou em 0 a 0 com o Velo Clube e avançou após vitória por 4 a 2 nos pênaltis. O confronto contra o Operário será a estreia do clube como mandante nesta edição da competição.

Melhor campanha recente

Desde que a Copa do Brasil ampliou o número de fases eliminatórias, esta é a melhor campanha do Operário. Em 13 das 14 participações na competição, o clube campo-grandense chegava, no máximo , até a segunda fase.

A exceção ocorreu em 1990, quando o time chegou às oitavas de final. A edição, entretanto, teve apenas uma fase classificatória antes das oitavas. Na ocasião, eliminou o Mixto (MT) na estreia, no placar agregado de 2 a 1, mas acabou derrotado pelo Goiás, vice-campeão daquela edição, perdendo por 1 a 0 na partida de ida, e 5 a 0 na volta.

Na teoria, Vila Nova é outro patamar

No cenário nacional, os adversários vivem realidades distintas. O Vila Nova disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e estreia no dia 21 deste mês, contra o CRB, em casa. Em 2025, terminou a competição na 13ª posição, com 41% de aproveitamento.

Já o Operário disputará a Série D a partir de abril. A equipe está no grupo A11 ao lado do conterrâneo Ivinhema, Uberlândia e Betim, representantes de Minas Gerais, além de Crac e Abecat, de Goiás. Em 2025, o Galo foi eliminado ainda na primeira fase e terminou na vice-lanterna do grupo A7 com 33% de aproveitamento.

Premiação

Além da vaga na próxima fase, o confronto pode render um reforço financeiro importante ao clube sul-mato-grossense. O classificado garante mais R$ 1,07 milhão em premiação. Até agora, o Operário já recebeu R$ 830 mil pela participação na primeira fase e outros R$ 950 mil pela classificação à terceira fase.

Serviço

A partida terá transmissão do SporTV, Premiere e da GE TV, no YouTube.

Por Mellissa Ramos