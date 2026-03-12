Sisep remove 115 árvores e intensifica poda preventiva na Capital

As fortes chuvas registradas nas últimas semanas em Campo Grande provocaram a queda de diversas árvores em vias e áreas públicas da cidade. Diante da situação, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) realizou a remoção de 115 árvores que foram derrubadas pelos temporais.

As ocorrências foram registradas em diferentes pontos, como canteiros de avenidas, parques, praças, escolas municipais e EMEIs. Em alguns casos, o corte emergencial foi feito pela Defesa Civil, enquanto a Sisep ficou responsável pela retirada dos troncos e galhos que permaneceram nos locais.

Além da remoção das árvores caídas, as equipes da secretaria também estão realizando poda e corte preventivo de árvores que apresentam risco de queda após as chuvas intensas. O serviço, no entanto, só é executado após vistoria técnica e autorização da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável).

Nesta semana, estão programados cinco atendimentos, mas alguns dependem da atuação da concessionária de energia elétrica, já que há árvores próximas à rede de distribuição.

Em alguns pontos da cidade, as equipes utilizam um triturador de galhos, que permite que o material cortado seja triturado no próprio local. Os resíduos são colocados em caminhões e levados ao Viveiro Municipal e à Horta Municipal, onde são reaproveitados como adubo.

Mesmo com o tempo chuvoso nesta quinta-feira, as equipes da Sisep continuam trabalhando na poda de árvores e no recolhimento de galhos que ficaram espalhados pelas vias públicas após os temporais. Entre os locais atendidos estão a Avenida Gury Marques, as ruas Michel Calarge e Francisco Martins de Souza, no Jardim Colibri, além da Rua do Cruzeiro, na Vila Carlota.