Copa do Brasil: Botafogo bate Ceilândia e avança para as oitavas

O Nilton Santos protagonizou um espetáculo na noite de ontem (12), tanto a torcida quando o time vibraram com os gols e a classificação tão esperada pelo Botafogo.

Sem fazer muito esforço, o Botafogo repetiu o placar do jogo da ida e meteu 3×0 no Ceilândia. O Glorioso jogou com os reservas e controlou a partida no Nilton Santos. Com o resultado, o Alvinegro avança para as oitavas de final do campeonato.

O Fogão começou a partida amarrada, com uma forte marcação do adversário. Com lances polêmicos e arbitragem fraca, o juiz deixou passar um toque de mão do goleiro alvinegro fora da área, além de deixar passar um pênalti para o Botafogo. Por decisão da CBF, a partida não contou com o auxílio do VAR.

A rede balançou aos 40 minutos do 1º tempo, quando Patrick de Paula abriu o placar para o time da casa. No segundo tempo, Matheus Nascimento marcou dois, um aos 20 minutos e outro aos 36, e garantiu a vitória do Glorioso.

Ficha técnica:

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

Gols: Patrick de Paula, aos 40’/1T(BOT), Matheus Nascimento, aos 20′ e aos 36 /2T (BOT)

Cartões amarelos: Chay, Patrick de Paula (BOT); (CEI)

Botafogo: Douglas Borges; Saravia (Daniel Borges), Kanu (Klaus), Carli e Hugo (Niko); Del Piage (Kayque), Patrick de Paula e Chay; Lucas Piazon, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves (Rikelmi).

Técnico: Luís Castro.

Ceilândia: Matheus Kayser; Vidal, Fernando Gomes, Igor e China (Gleissinho); Dudu (Werick), Geovane e Matheus Guarujá; Felipinho (Maycon), Roberto Pítio (Gabriel Pedra) e Fernandinho (Peninha).

Técnico: Adelson de Almeida

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.