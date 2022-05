“Não” de PA a Maíra Cardi congestionou o tts no Twitter

Para os fãs do BBB22 a recusa do ex-participante Paulo André, mais conhecido como PA, dividiu opiniões e alcançou em dois dias nos tts no twitter com a #”PA ingrato”, e o participante logo se explicou.

A polêmica aconteceu quando os Internautas criticaram na última quinta-feira (12), o ex -BBB Paulo André por ter recusado o presente oferecido pela empresária Maíra Cardi, esposa do também participante do reality Arthur Aguiar.

A moça se comoveu ao ver o PA sendo verdadeiro e parceiro com o seu marido durante o retorno de Arthur do quarto secreto dentro do reality, e foi diante desta circunstância que Maíra prometeu dar um quarto completo todo decorado para o filho do atleta. Ela reuniu algumas lojas de decoração que abraçaram a idéia.

Diante do reboliço gerado por causa do “não, obrigado” de PA ao presente ele precisou se explicar. “Então, durante o BBB minha equipe deixou em aberto para que eu pudesse responder quando estivesse aqui fora. Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho. Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo. Eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, e só consegui parar agora para ficar com a minha família. Esse foi o primeiro fim de semana que estou com eles em casa. Combinei de não falarmos sobre tudo que tá acontecendo na minha vida esses dias e apenas aproveitarmos o nosso momento juntos. Não consegui resolver muita coisa. Mas em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam… Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso.”, explicou o corredor.

Sobre o caso, o campeão da edição Arthur Aguiar não quis se pronunciar.