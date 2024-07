Copa do Brasil 2024: sorteio das oitavas de final será realizado nesta quinta

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado nesta quinta-feira (18), às 13h (de MS), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. São 16 times que permanecem na disputa após a conquista das vagas na terceira fase. Os últimos classificados foram conhecidos no fim de semana: Grêmio, Juventude e Athletico se garantiram nas oitavas, passando por Operário-PR, Internacional e Ypiranga-RS, respectivamente. Todos os confrontos haviam sido postergados por conta da tragédia com as chuvas no Rio Grande do Sul.

O sorteio das oitavas de final será sem separação por potes. Assim, não há limitação de confronto, com os 16 times podendo se enfrentar. Há a possibilidade da realização de clássicos estaduais. A ordem dos mandos de campo também será definida por sorteio.

Veja os classificados:

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Goiás

Juventude

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

Datas dos confrontos

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Premiação

Nas oitavas de final, todos os clubes, independentemente de divisão, recebem a mesma cota de participação: R$ 3,4 milhões.

Já a classificação para as quartas de final vale uma cota de R$ 4,5 milhões.

Com ge