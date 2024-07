Tempo é vida: ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã regionaliza assistência à saúde

Entre os novos serviços oferecidos aos beneficiários da região da fronteira estão um Centro de Hemodinâmica, para tratamento de doenças cardiovasculares e 10 leitos de UTI

No mês em que completa 112 anos, a ‘Princesinha dos Ervais’ recebeu a ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã. A entrega de um Centro de Hemodinâmica, 10 novos leitos de UTI, uma nova sala cirúrgica e leitos de RPA, ocorreu no dia 05 de julho e com os novos serviços, a unidade hospitalar da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), está preparada para oferecer assistência à saúde de qualidade para beneficiários de Ponta Porã e região.

O secretário de estado de infraestrutura e logística, Helio Pellufo Filho, representando o Governador do Estado Eduardo Riedel na cerimônia de inauguração da unidade hospitalar, atestou a qualidade da assistência à saúde oferecida pela Cassems. Emocionado agradeceu a oportunidade de fazer parte da história do plano.

“Eu sou muito grato a Cassems por ter salvo a minha vida e por isso, hoje, estou aqui e posso ver meus netos crescendo. Como pontaporanense eu me sinto orgulhoso de ter contribuído com uma pequena fração dessa ampliação e poder comemorar essa entrega que beneficia os servidores públicos e seus familiares”, discursou Pellufo.

Assistência à saúde

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, com a entrega do Centro de Hemodinâmica, 10 novos leitos de UTI, uma nova sala cirúrgica e leitos de RPA, o Hospital Cassems de Ponta Porã passa a ser de alta complexidade e se torna referência para toda a região sul do Estado.

“É um hospital que traz a capacidade de resolução de problemas graves de saúde que para nós da Cassems é bastante edificante e dentro daquilo que temos planejado que é regionalizar o atendimento. Com certeza, essa ampliação vai melhorar e muito o acesso à assistência à saúde de qualidade e de alta complexidade, e para isso é fundamental o apoio do poder público municipal, estadual, além é claro, dos servidores públicos”, afirma.

Atendimentos

A unidade Hospitalar da Cassems está preparada para oferecer assistência à saúde de qualidade para cerca de 8 mil beneficiários da Caixa dos Servidores de Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira e Coronel Sapucaia. Entre janeiro e maio deste ano, já foram realizados, a cada mês, em média, 139 procedimentos cirúrgicos e 184 internações.

Ayache destaca que a expectativa é que com a inauguração o Hospital Cassems de Ponta Porã amplie entre 35% e 40% os atendimentos. “É importante lembrar que são atendimentos de maior complexidade, que exigem maior preparo das nossas equipes, que estão aptas a realizá-los, e com certeza dará uma segurança muito grande aos nossos beneficiários”, ressalta o presidente da Cassems.

Tempo é vida

Com a ampliação, o Hospital Cassems de Ponta Porã passa a contar com dez leitos de UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo), facilitando o acesso ao cuidado, pois garante que a assistência seja realizada no município.

O responsável técnico pela UTI no Hospital Cassems de Ponta Porã, Rodrigo Nunes, explica que essa nova ala é um grande avanço e atende uma demanda de beneficiários da região. “Costumamos falar que tempo é vida e é isso que essa inauguração traz, agilidade e maior capacidade para oferecer a assistência à saúde de qualidade para os pacientes internados”, ressalta Nunes.

O diretor clínico da unidade hospitalar, Patrick Derzi, pontua que as novas instalações que incluem ainda uma nova sala cirúrgica, e uma área para RPA (recuperação pós-anestésica) trazem segurança e qualidade no atendimento. “Com as novas instalações o paciente pode ser tratado aqui perto de seus familiares. Poderemos realizar cirurgia de alta complexidade, fazer o pós-operatório com segurança, então é um avanço para a saúde que vai ajudar a todos”, afirma.

Homenagem

A nova ala presta homenagem à professora Sonia Cintas. Um nome fundamental para a construção e consolidação da unidade hospitalar que com características como a determinação, a coragem e o amor marcaram também a história da Cassems.

Seu histórico de luta pela saúde sul-mato-grossense é de longa data, com dedicação integral à implantação e melhoria da unidade hospitalar da rede Cassems em Ponta Porã, ‘a menina de seus olhos’, algo relembrado por Dayanne Cintas, filha da professora.

“O maior sonho da minha mãe, como gerente do Hospital Cassems de Ponta Porã, era a construção da UTI pois, ela sabia das necessidades da nossa região. Após quase cinco anos da sua partida receber esta homenagem em seu nome, me trouxe uma enorme alegria. Ver que ela está para sempre na história da Cassems me emociona demais. Quero agradecer ao Hospital Cassems de Ponta Porã por toda a amizade dedicada a minha mãe”, pontua Cintas.

Hemodinâmica

O Hospital Cassems de Ponta Porã conta ainda com o Centro de Hemodinâmica que contribui com diagnósticos mais precisos para o tratamento de doenças e, por serem minimamente invasivos, auxiliam na identificação de obstruções de artérias coronárias e problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos.

Entre os procedimentos hemodinâmicos oferecidos no Hospital Cassems de Ponta Porã estão o ecocardiograma, estudo eletrofisiológico, arteriografia, angioplastia com stents, cateterismo cardíaco, doppler de carótidas, ablação de arritmias, ablação de tumores, eletrocardiograma, teste ergométrico, endoprótese, holter e Mapa.