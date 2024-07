Bruninho, filho de Eliza Samudio, assina com o Botafogo

Aos 14 anos, ele é atleta do sub-14 e pode jogar pelo sub-15

O Botafogo terá um novo goleiro na categoria de base: Bruninho Samudio. O filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, será reforço na base do time carioca. Ele acaba de se mudar para o Rio de Janeiro e deve entrar em campo já nas próximas semanas.

Com 14 anos e 1m88 de altura, Bruninho é considerado como um dos mais promissores de sua geração, segundo olheiros do futebol.

Bruninho jogou por um ano e meio no Athletico Paranaense, onde ganhou destaque e foi avaliado pelo Botafogo durante a disputa da Copa Voltaço sub-14 de 2024, quando foi eleito o melhor goleiro da competição.

O goleiro sub-15 teve a proposta de sete clubes e optou pelo Botafogo, o que foi facilitado pela presença de Léo Coelho, diretor de futebol da base do time, que já trabalhou com o goleiro no time paranaense.

“O Botafogo acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol”, informou o clube.