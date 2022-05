Mais três equipes avançam à segunda fase da 18ª Copa Assomasul

A 18ª edição da Copa Assomasul de futebol amador teve sequência neste fim de semana, em Bandeirantes. Mais três equipes classificaram-se à segunda fase: Rochedo, Bandeirantes e Jaraguari.

Foram ao gramado do Estádio Ananias Ferreira seis times: Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rochedo, Rio Negro e São Gabriel do Oeste.

Os jogos foram definidos por sorteio realizado à beira do gramado e terminaram assim: Bandeirantes 6 x 0 São Gabriel do Oeste, Rochedo 1 x 0 Corguinho e Jaraguari 6 x 0 Rio Negro. Já na parte da tarde, a bola rolou para mais três duelos: Corguinho 2 x 1 de São Gabriel do Oeste, Rio Negro 0 x 6 Rochedo e Bandeirantes 1 x 0 Jaraguari.

No próximo sábado (21), a Copa Assomasul terá mais uma rodada pela primeira fase. A cidade-sede será Sidrolândia, que receberá as equipes de Anastácio, Campo Grande, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e Maracaju.

O campeonato terá cinco fases e a final está marcada para o dia 5 de novembro. A Copa reúne equipes formadas por servidores públicos municipais, com a finalidade de promover intercâmbio e integração entre as cidades.

Neste ano, além da premiação em dinheiro, troféu e medalhas, o município campeão será contemplado com uma arena de grama sintética do programa “MS Bom de Bola”, do Governo do Estado. Confira as demais etapas:

4ª etapa: 28 de maio – Camapuã

5ª etapa: 4 de junho – Aparecida do Taboado

6ª etapa: 11 de junho – Porto Murtinho

7ª etapa: 25 de junho – Coxim

8ª etapa: 2 de julho – Tacuru

9ª etapa: 9 de julho – Taquarussu

10ª etapa: 10 de julho – Jateí

11º etapa: 16 de julho – Vicentina

12ª etapa: 17 de julho – Itaquiraí

A competição, realizada pela Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), tem apoio do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

