Em Três Lagoas, CineSolarzinho vai levar acesso a cinema gratuito e sustentável para a população

A magia do cinema movido a energia solar é a proposta do CineSolarzinho, que vai chegar pela primeira vez em Três Lagoas, trazendo atividades culturais para a população, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h.

As exibições vão acontecer na SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) “Patrulha Florestinha”. Durante as sessões serão exibidos curtas-metragens brasileiros, o filme infantil “Turma da Mônica: Laços” e um curta especial produzido por crianças e adolescentes, atendidos pelo SCFV, durante uma oficina com temática socioambiental.

Na sessão, que tem entrada gratuita e distribuição de pipoca, o público pode conhecer a estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, instalada no próprio veículo que carrega todo o cinema com muitas atrações para toda a família.

O CineSolar — que tem a versão CineSolarzinho para o público infantil — é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável: a energia solar. Funciona através de duas vans adaptadas com os materiais necessários.

Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Uma sala de aula onde o público é convidado a entender, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O projeto viaja por várias regiões do país para realizar sessões gratuitas de cinema, para democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente nacionais), promovendo ações e práticas sustentáveis, a inclusão social, difundir a tecnologia da geração de energia fotovoltaica e levar alegria com a temática socioambiental a todas as pessoas.

O local do evento fica na SCFV “Patrulha Florestinha” — Rua Taufic Farran, 345 — Vila Piloto — Três Lagoas/MS

