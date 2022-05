Brasil garante duas medalhas no Mundial feminino de boxe

O boxe brasileiro fez história nesta segunda-feira (16), pois pela primeira vez na história garantiu duas medalhas em uma mesma edição do Mundial feminino da modalidade. O feito foi alcançado após as vitórias da medalhista olímpica Beatriz Ferreira e da pernambucana Caroline Almeida.

Na competição realizada em Istambul (Turquia), a primeira brasileira a triunfar nesta segunda foi Caroline de Almeida, que, na categoria até 52 quilos, bateu a irlandesa Carly Naul por unanimidade. Agora a pernambucana medirá forças com a indiana Zareen Nikhat nas semifinais. Como não há disputa pelo terceiro lugar no boxe, elas garantiram ao menos um bronze cada.

Quem também se garantiu nas semifinais, mas na categoria até 60 quilos, foi a baiana Beatriz Ferreira, que venceu por unanimidade a sérvia Natália Sadrina. Agora a medalhista olímpica enfrenta a italiana Alessia Mesiano.

Quem não conseguiu avançar foi Jucielen Cerqueira, superada na categoria até 57 quilos por You-Ting Lin, de Taiwan.

Com informações da Agência Brasil.

