Copa América Feminina: Brasil e Colômbia decidem título neste sábado; saiba onde assistir

As seleções femininas de futebol do Brasil e da Colômbia se enfrentam neste sábado (2), às 17h (horário de MS), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela decisão da Copa América Feminina 2025. Esta será a segunda final consecutiva entre as duas equipes, repetindo o confronto de 2022.

Na semifinal, o Brasil venceu o Uruguai com uma goleada por 5 a 1. Amanda Gutierres marcou duas vezes, enquanto Gio Garbelini, Marta e Dudinha completaram o placar. O único gol da Celeste Olímpica saiu em lance contra, com Isa Haas.

Com o resultado, a Amarelinha chegou à sua quarta final de Copa América desde que o formato de mata-mata foi adotado. Entre 2003 e 2018, o torneio era decidido em quadrangular final.

Agora, a Seleção Brasileira busca o seu nono título continental, sendo o quinto consecutivo. A única edição que o Brasil não venceu foi em 2006, quando a Argentina levou a melhor.

Do outro lado, a Colômbia chega embalada após eliminar justamente a Seleção Argentina na semifinal.

Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, as Cafeteras venceram por 5 a 4 nos pênaltis, garantindo não só a vaga na final, mas também a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, mesma conquista da seleção brasileira.

Brasil x Colômbia será transmitido ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta, e pelo Sportv, na TV por assinatura.