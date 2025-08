Ação piloto da SES em Inocência será modelo para municípios de MS em expansão

A ação piloto do programa MS Estado Saudável, desenvolvida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) no município de Inocência, testou na prática a proposta de servir como modelo para municípios de Mato Grosso do Sul em processo de expansão econômica e populacional. A iniciativa trouxe novo formato de resposta integrada para apoiar gestões locais diante dos impactos causados por grandes empreendimentos e crescimento acelerado.

Ao longo de uma semana, equipes técnicas da SES atuaram de maneira transversal, promovendo diagnósticos situacionais, escuta qualificada e ações práticas voltadas ao enfrentamento das vulnerabilidades locais. A estratégia incluiu vigilância em saúde, capacitações, visitas técnicas, reorganização de fluxos, revisão de indicadores, ações educativas e orientações para o cuidado com a saúde do trabalhador — público diretamente impactado pelo avanço acelerado de grandes empreendimentos na região.

Para o secretário municipal de Saúde, Cristhiano Leal Araújo, a chegada da equipe da Secretaria de Estado de Saúde, por meio do projeto MS Estado Saudável, em um momento de grandes desafios para a saúde pública do município representou um marco de apoio, escuta e transformação para a rede municipal. Ele enfatiza que o modelo de trabalho proporcionou uma atuação conjunta e estratégica em diversas áreas da saúde, como vigilância sanitária, epidemiologia, atenção primária, promoção da saúde, regulação, planejamento e gestão.

“Durante os dias de trabalho, a equipe estadual não apenas compartilhou conhecimento técnico, mas também ouviu com sensibilidade as demandas locais, ajudando a identificar fragilidades, propor melhorias e alinhar condutas. Houve investigação de agravos, análise de indicadores, capacitações, visitas técnicas, revisão de fluxos e orientações práticas — tudo com o objetivo de fortalecer a estrutura da saúde no município”, relembra o secretário.

“Esse apoio chegou em boa hora. A presença do Estado demonstrou que não estamos sozinhos na luta por uma saúde mais digna e eficiente. Saímos dessa ação mais fortalecidos, mais preparados e mais confiantes para enfrentar os desafios do presente e construir soluções para o futuro”, finalizou.

Modelo para futuras intervenções

A ação de Inocência foi estruturada com o objetivo de ser replicável. Para a assessora de projetos estratégicos, Danielle Ahad das Neves, coordenadora estadual do projeto, a primeira experiência mostrou na prática o quanto é possível contribuir para a estruturação dos municípios. “Vamos estabelecer um calendário para atuação em outros municípios, desde o início da ação tínhamos essa perspectiva. Há possibilidade de levar para as outras cidades que estão vivenciando momentos similares de expansão e até mesmo de voltar a Inocência com foco em outras frentes, como a Atenção Primária”, destacou.

A estratégia, segundo Ahad, é manter o olhar para regiões em transição acelerada, que enfrentam simultaneamente os impactos positivos e os desafios estruturais trazidos pelo desenvolvimento. Em locais como Inocência — que hoje está no epicentro da expansão do setor de papel e celulose, a pressão sobre os serviços públicos cresce de forma abrupta, exigindo respostas rápidas, intersetoriais e sustentáveis.

Próximos passos

O diferencial da ação em Inocência foi justamente a articulação entre diferentes eixos da gestão pública estadual. A abordagem priorizou a escuta ativa das lideranças locais, a análise territorial e a promoção da saúde em contextos de mudança ambiental, social e econômica.

A SES trabalha agora na sistematização dos resultados, elaboração de relatórios técnicos e proposição de um protocolo de expansão da ação para outras localidades. Municípios que estão inseridos em eixos de desenvolvimento industrial e agroflorestal, como Bataguassu, são considerados prioritários para futuras edições do MS Estado Saudável.

Além da ampliação territorial, a proposta é que cada nova ação aprofunde áreas específicas, conforme as necessidades do território — podendo envolver mais fortemente áreas como Atenção Primária, Saúde Mental, Regulação ou Vigilância Ambiental.

“O projeto MS Estado Saudável, nesse formato testado e aprovado, consolida-se como um instrumento inovador de apoio técnico e político aos municípios, com foco em regiões que vivem processos intensos de transformação social e econômica. A experiência em Inocência deixa como legado não apenas soluções, mas sobretudo caminhos — e um compromisso renovado com a saúde pública de qualidade, integrada, territorializada e resolutiva”, resume a secretária-adjunta Crhistinne Maymone.

