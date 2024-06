Segunda-feira tem 2.034 vagas de emprego em 242 empresas na Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece hoje, segunda-feira (3), 2.034 vagas de emprego. As contratações são para 203 profissões em 242 empresas de Campo Grande.

São 130 vagas para auxiliar de linha de produção, 21 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 20 vagas para carpinteiro (obras), 20 vagas para garçom, 5 vagas para colorista, 3 vagas para borracheiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.254 oportunidades em 87 funções. Os processos seletivos são para vendedor porta a porta, com 140 vagas, atendente de padaria, com 29 vagas, auxiliar de armazenamento, com 27 vagas, desossador, com 15 vagas, eletricista auxiliar, com 4 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 25 vagas em 8 profissões. As oportunidades são para estoquista, com 10 vagas, auxiliar administrativo, com 7 vagas, auxiliar de limpeza, com 3 vagas, assistente de vendas, com 1 vaga, vigia, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram