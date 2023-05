Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos

As oitavas de final da Copa Betano do Brasil foram definidas, nesta terça-feira (2), em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. São oito confrontos, divididos em partidas de ida e volta, que serão decididos nas datas base 17 e 31 de maio.

O sorteio posicionou o clássico Flamengo e Fluminense e o duelo dos maiores vencedores da Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro. Os 16 clubes classificados disputam a premiação de R$ 4,3 milhões para quem garantir vaga na próxima fase da competição mais democrática do país.

Nesta fase, não houve restrições quanto ao sorteio das eliminatórias, e todos os times foram agrupados em um único pote. Após a definição dos confrontos, foram sorteados também o mando de campo das partidas.

Para esta edição, a Copa Betano do Brasil conta com uma premiação recorde. Serão cerca de R$ 500 milhões em premiação para as equipes participantes. Apenas na final o campeão irá faturar R$ 70 milhões pelo título, enquanto que o vice-campeão receberá R$ 30 milhões.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Betano do Brasil:

América Mineiro x Internacional

Sport x São Paulo

Athletico Paranaense x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético Mineiro x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

*Os clubes à esquerda serão os mandantes dos jogos de ida.

Além do sorteio, o evento na sede da CBF também foi marcado pela homenagem feita ao histórico narrador Galvão Bueno. Principal voz dos títulos mundiais brasileiros de 1994 e 2002, ele recebeu a honraria das mãos do presidente Ednaldo Rodrigues. A placa entregue a Galvão contém a inscrição: "Ao Pelé da voz e da emoção do torcedor brasileiro".