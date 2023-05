Força-Tarefa intensifica combate à dengue na região do Jardim Noroeste

A prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) estará realizando uma mobilização em combate ao mosquito Aedes Aegypti – transmissor da Dengue na Capital. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da Prefeitura de Campo Grande está aumentando a luta contra o mosquito Aedes aegypti, que é responsável por transmitir doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya.

A iniciativa está concentrada no bairro Jardim Noroeste, que tem alta incidência de dengue na área. A campanha conta com o apoio de agentes comunitários da saúde do bairro e também com figuras de liderança da região do Jardim Noroeste.

As ações devem continuar até o final da semana, com visitas domiciliares e coleta de materiais inaproveitáveis. A população também pode contribuir com a campanha, utilizando pontos de descarte disponíveis para descartar materiais que podem acumular água parada e atrair o mosquito. A região apresentou um alto número de notificações de Dengue, especialmente em oito bairros e parcelamentos.

O município vem intensificando suas ações para reduzir os índices de notificações, com a “Operação Mosquito Zero”, o programa “colaborador voluntário” e o projeto Wolbachia. A Operação, realizada entre novembro e março, inspecionou cerca de 55,3 mil imóveis nas sete cidades, eliminando 2,6 mil focos.

Dados

Segundo dados da Gerência Técnica de Doenças Endêmicas, até o dia 18 de abril deste ano, o boletim epidemiológico de dengue registrou no estado de Mato Grosso do Sul; 31.140 casos prováveis , 14.854 casos confirmados e 5 Óbitos em investigação e 16 óbitos confirmados, sendo 9 delas o sorotipo Dengue 1.

Ainda sob os dados o boletim epidemiológico da Gerência Técnica de Doenças Endêmicas,Em 2021 o total de casos confirmados foi de 41.998, sendo 43 de óbitos pela doença. Em 2021 houve uma queda no número de casos, somando 8.027 e 14 óbitos.

No ano de 2022, a taxa aumentou e o número de casos confirmados foi de 21.328 e 24 mortes. Neste ano, só de janeiro até o mês de abril foram 14.854 de casos confirmados, sendo elas 16 mortes. É notório observar que desde janeiro até abril deste ano (2023), soma-se mais da metade no número de casos confirmados comparado ao ano inteiro de 2022.

Com estas novas campanhas de combate a dengue, a prefeitura tem o objetivo de reduzir a proliferação do mosquito e conscientizar a população sobre a importância de combater o Aedes aegypti.

Confira O Boletim Epidemiológico de Dengue no site oficial da Vigilancia de Saude – MS.

