Operação Dia do Trabalho registra três mortes em rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), encerrou na madrugada de hoje (2), a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Nos cinco dias de fiscalizações, foram registrados três mortes.

Segundo a PRF, foram registrados nos dias 28 de abril a 1 de maio, 18 acidentes. 32 pessoas ficaram feridas e três morreram. No ano passado não houve operação por conta do feriado prolongado em 2022.

Os óbitos ocorreram no último dia 29, em Paraíso das Águas, quando ocorreu uma colisão entre veículos de passeio na BR-060. Com o impacto do acidente, o Chevrolet/Prisma que tinha três ocupantes, capotou na rodovia. Os três passageiros morreram no local.

Segundo a PRF, nas os agentes flagraram 101 condutores e passageiros sem o cinto de segurança. 22 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. 346 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.700 autuações foram registradas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 3.138 testes, 62 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool, destas, 5 foram presas.

No combate ao crime organizado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 35 Kg de maconha, 48 Kg de cocaína, além de 4.000 maços de cigarros contrabandeados. Oito veículos com registros de roubo/furto foram recuperados e 21 pessoas detidas durante o período da operação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.