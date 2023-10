Confederação define confronto entre times de MS na Copa do Brasil de Futsal

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), confirmou as datas e horários dos confrontos da 7ª edição da Copa do Brasil de futsal feminino adulto. O clássico sul-mato-grossense entre Serc/UCDB e Douradina/Operário, pelas quartas de finais da competição, será no próximo sábado (15), às 8h, no ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Em caso de igualdade em tempo normal, haverá prorrogação. Persistindo o empate, a disputa é nos pênaltis. O vencedor de cada chave enfrentará o Copag Futsal-TO ou Clube Resenhas-GO na semifinal da Copa do Brasil e Futsal Feminino.

Os outros duelos das quartas de finais são: Praia Clube x Taboão Magnus e Female Futsal x Stein Cascavel.

Acompanhe os confrontos abaixo:

SERC/UCDB x DEC/Operário – 15/07

Praia Clube x Taboão Magnus – 15/07

Female Futsal x Stein Cascavel – 19/07

Clube Resenhas x Copag Futsal- 23/07

