Mulher denuncia esquema de contrabando do marido após sofrer violência doméstica

Uma mulher de 40 anos, denunciou o marido por contrabando após ser vítima de violência doméstica pelo homem. O caso aconteceu no bairro Mangueiral, em Ladário, município a 412 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, o suspeito era foragido da Justiça e no primeiro contato com os policiais, durante uma abordagem por trafegar em alta velocidade, deu outro nome aos agentes. Ele ignorou os sinais luminosos e sonoros da viatura e só parou em frente à casa.

Em contato com a esposa do suspeito, os policiais tiveram acesso ao terreno do imóvel e o homem se identificou como boliviano e parrou outro sobrenome. Entretanto, ele foi desmentido pela esposa, que afirmou que o companheiro era brasileiro e ainda relatou o verdadeiro nome dele aos polícias.

Em checagem no sistema, o homem já tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande. A esposa dele disse a polícia que anteriormente havia sido agredida por ele, mostrando as marcas pelo corpo, e que teria descoberto um caso extraconjugal entre o suspeito e a enteada, filha dela.

Ela também informou os policiais que teria descoberto sobre um imóvel que o homem utiliza como depósito de contrabando de medicamentos e combustíveis. A Polícia foi até o local e encontrou 118 caixas lacradas (totalizando 2.372 frascos) de um soro de origem boliviana, além de galões de combustível vazios.

O veículo que estava com o autor e a quantia de R$ 1.650 encontrada com ele durante a abordagem, foram entregues à esposa dele, que fez a denúncia e os medicamentos, foram encaminhados para a Receita Federal.

Na Delegacia de Polícia Civil, a mulher reafirmou o desejo de representar criminalmente contra o marido e solicitou medida protetiva de urgência.