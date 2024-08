Homem é encontrado morto dentro cela em prisão de Dourados

No último domingo (4),um home identificado como Leonardo dos Santos Arce, de 28 anos, foi encontrado morto pelos agentes penais da PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Seu corpo estava na cela.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer”, as circunstâncias apontam para um possível suicídio, mas a Polícia Civil não descarta as chances de homicídio.

Conforme informações policiais, ele estava detido na cela da PED com outros quatro internos. As investigações seguem em andamento pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

