Instalação de empreendimentos em prédios inovam setor imobiliário

Exemplo é o restaurante Olívia, no topo de um prédio de 14 andares

A instalação de empreendimentos em prédios tem valorizado o mercado imobiliário, em Campo Grande. A novidade no ramo tem atraído olhares pela inovação e elegância. Exemplo disso é o primeiro rooftop da Capital, o restaurante Olívia Rooftop Eat & Drink, na avenida Afonso Pena.

O terraço está no alto de um prédio de 14 andares e oferece uma paisagem deslumbrante da vista da cidade, do pôr do sol e quase que uma vista de 360º. O ambiente tem 430 m².

O empresário Igor Rocha, em conjunto com o empresário Rodrigo Marques, decidiram investir no restaurante como algo diferente para a cidade. O local precisou de uma reforma que durou meses, pois, era um terraço desativado. “Foi um desafio muito grande, construir uma estrutura no 14° em um espaço que não tinha sido projetado para um restaurante, foi bem trabalhoso. Mas, ficamos satisfeitos com o resultado final”, comemora.

Igor relata ainda que a ideia surgiu após ter construído e vendido um bar na Capital. “Queria fazer algo inovador e como tinha ido a dois modelos em um rooftop em São Paulo, comecei a procurar um prédio que aceitasse esse empreendimento”, conta.

Em uma conversa com um amigo, ele comentou que o seu primo tinha o imóvel parado. “Começamos a tratar do assunto junto ao prédio e em assembleia foi aprovada a proposta”.

O projeto do 1º rooftop de Campo Grande foi assinado pelo arquiteto Higor Zanelato. Outro exemplo também é o ambiente gourmet do restaurante “Funky Fresh”. O local é uma grande sala com vista que fica no térreo do prédio mais alto de Campo Grande, na rua Travessa Ana Vani, na região central da Capital.

Tendência para o mercado

De acordo com o gestor imobiliário, João Araújo, com o novo projeto, o número desse tipo de instalações pode aumentar aos poucos, na Capital. “Essa nova modalidade é vista como uma oportunidade de novos negócios, valorizando todo o edifício. A novidade desperta o interesse das pessoas em descobrir a atividade do edifício, gerando negócios imobiliários. Então, com certeza esperamos mais restaurantes e novidades instaladas no rooftop”, destaca.

“Por ser algo novo, acaba despertando interesse pelo estilo do ambiente. Ainda mais com o pôr do sol que temos em nossa cidade morena”, finaliza. Para o presidente do Secovi-MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), Geraldo Barbosa Paiva, o incremento do espaço nas unidades imobiliárias é uma evolução do já consolidado espaço gourmet.

“As coberturas de antigamente ficavam à disposição de poucas unidades com o rooftop, no qual se democratizou aos demais moradores do edifício. Muitas novidades acabam se consolidando no mercado, mas acredito que, assim como o espaço gourmet e as academias nos prédios, serão disponibilizados em poucos edifícios na Capital, por conta do custo benefício, em relação ao investimento”, finaliza.

