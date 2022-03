Comercial empata com o Operário por 1 a 1 no Morenão

Num jogo muito disputado, o Comercial precisava da vitória a qualquer custo e o Operário teve que correr atrás do resultado, o 197° ‘Comerário’ da história repetiu o empate por 1 a 1, na tarde de ontem (6), no Estádio Morenão.

Segundo o FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), com o empate do Comerário, o Comercial complicou ainda mais a sua situação, que ficou complicada. O time precisa vencer seu último compromisso, quarta-feira (9), contra o Costa Rica EC, e torcer para o Operário perder para a SER Chapadão de forma que a combinação de resultados dos dois jogos tire uma diferença de 8 gols de saldo entre ambos.

Já o Operário joga pelo empate ou por uma combinação de resultados que não permita que o Comercial consiga tirar a diferença no saldo de gols entre eles, na última rodada, no próximo domingo (13).

No Grupo B, com o empate sem gols de ontem contra o outro rebaixado Águia Negra (agora com 3 pontos), o terceiro colocado, Naviraiense (11 pontos) pode ter a terceira vaga do grupo ameaçada pelo Coxim (10 pontos na quarta posição). Aquidauanense (13 pontos) e Dourados (12), são os respectivos líder e vice-líder dessa chave, em que o Águia Negra já está rebaixado (com 3 pontos).