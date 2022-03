Representatividade feminina em atividades agrícolas cresce 109% em MS

Participação de mulheres em atividades agrícolas têm crescido expressivamente nos últimos dez anos em Mato Grosso do Sul. Levantamento do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), baseado nos dados Ministério do Trabalho e Previdência, apontam um aumento de 109% em Mato Grosso do Sul. O número saltou de 1,1 mil mulheres em 2010 para 2,4 mil em 2020.

O coeficiente de mulheres que exercem funções no setor agropecuário de MS cresceu 14,98% nesse período e a participação feminina aumentou 3,84%. Em 2010, as mulheres representavam 13,73% dos empregados no campo e em 2020 o número passou para 14,26%.

Analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, destaca que houve um aumento expressivo da participação feminina nos setores da economia sul-mato-grossense.

“O crescimento da atuação das mulheres nas atividades agrícolas acompanha o aumento da produção e de tecnologias presentes no agronegócio, gerando oportunidades para todos. A atuação das mulheres no campo será cada vez maior, considerando que elas apresentam um nível de escolaridade proporcionalmente superior aos homens em razão da contínua capacitação profissional”, explicou.

Os dados apontam ainda que até 2020, cerca de 66% das mulheres receberam até 1,5 salário-mínimo e mais de 23% receberam de 1,5 a 3 salários. Em relação à escolaridade, grande parte possuía o ensino médio completo, com 41,23%.

A criação de bovinos concentra a maior representatividade feminina, com 53,44% de participação. Em seguida aparece o cultivo de soja com 13,90%, atividades de apoio à agricultura com 6,35% e cultivo de cereais com 4,88%.

Com informações da Famasul.