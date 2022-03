Nome forte da esquerda ao governo, Zeca do PT fala sobre dificuldades em eventual candidatura

Seguindo a série de entrevistas com os principais nomes da política sul-mato-grossense, o jornal O Estado recebeu em seus estúdios, na manhã de hoje (7), o ex-governador do Estado José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Deixando claro que não tinha restrição alguma quanto a temas a serem abordados, Zeca participou de um bate-papo descontraído e falou desde a vida pessoal – dando detalhes de sua rotina aos 72 anos de idade – até os rumos de seu partido no cenário local e nacional.

“Eu acho que o PT se afastou muito da base, se profissionalizou muito”, reconhece, enquanto afirma que sua pré-candidatura ao governo de MS depende de vários fatores, entre eles o financeiro. “Uma campanha hoje não sai por menos de R$ 20 milhões e eu não tenho nem R$ 100 mil. As pessoas acham que o Zeca é rico, mas eu vivo da minha aposentadoria como bancário e dois empreendimentos pequenos: uma pousada e uma piscicultura”.

Consolidado como uma das maiores lideranças políticas da esquerda em Estado, Zeca tem contato direto com o ex-presidente Lula e disse que pretende discutir os rumos de uma eventual candidatura com ele. A ideia é fortalecer as bancadas em Mato Grosso do Sul, com uma meta de formar quatro deputados estaduais e dois federais.

Quanto ao vice, o petista acha que é preciso agregar todos os democratas e esperar formar coligação com o PSB. Quanto ao partido, ele não esconde que o nome de Ricardo Ayache seria uma das melhores opções. “Tenho uma relação de apreço e, além de tudo, respeito e gratidão pelo Ayache. Ele esteve no encontro do PSD, é normal… acho que todos precisam conversar mesmo. Nós ensaiamos a possibilidade de termos um projeto juntos, vai depender das condições daqui pra frente”, disse.

A íntegra da entrevista, em que o ex-governador abordou vários outros assuntos, será disponibilizada no domingo (13), no canal do YouTube O Estado Play. O vídeo faz parte da série “Podcast Entrevistando”.