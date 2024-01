IBGE prevê safra de 26,7 milhões de toneladas para 2024 em MS, queda de 6% em relação a 2023

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta quarta-feira (10), o LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) 2023 e o prognóstico da safra 2024. O LSPA fornece estimativas de área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país.

Safra de cereais, leguminosas e oleaginosas é recorde em 2023, com 28,4 milhões de toneladas (t) (Prognóstico prevê número menor para 2024)

A safra sul-mato-grossense de cereais, leguminosas e oleaginosas, registrou uma produção de 28,4 milhões de toneladas em uma área de 6,5 milhões de ha.

O prognóstico para 2024 é de queda. A previsão é de 26,7 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 6,0%, ou 1,7 milhão de toneladas de grãos, de acordo com o 3º prognóstico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado hoje (10) pelo IBGE. Essa diminuição na produção do estado segue na mesma tendência do prognóstico da safra brasileira, que em 2024 deve somar 306,5 milhões de toneladas, com queda de 2,8% frente a 2023 (8,9 milhões de toneladas).

Gráfico 1 – Produção de cereais, leguminosas e oleaginosas por Unidade da Federação e Grandes Regiões (%)

Esperam-se decréscimos na produção da soja (-4,25% ou -604.010 toneladas), do milho 1ª safra (-3,0% ou -5.736 t), do milho 2ª safra (-7,11% ou -945 mil toneladas), do sorgo (-28,6% ou -133.379 t), do feijão 2ª safra (-87,4% ou –

11.921 toneladas), do arroz (-3,56% ou -1.550 toneladas) e do trigo (-38% ou -48.926 toneladas). Aguarda-se crescimento na produção do algodão herbáceo (14,4% ou 21.011 t).

Tabela 1 – Produção de cereais, leguminosas e oleaginosas – Mato Grosso do Sul

Soja (em grão) – A área colhida de soja no estado foi de 3.884.468 ha, 6,3% a mais que em 2022 (3.652.739 ha). A produção da soja em Mato Grosso em 2023 foi de 14.193.250 toneladas, um novo recorde da série histórica do IBGE, com aumento de 66,2% (5,6 milhões de toneladas) frente a 2022. Com este valor, Mato Grosso do Sul tem a quarta maior produção de soja do país, sendo responsável por 9,3% do total. Mato Grosso continua com a maior produção nacional, com 4,46 milhões de toneladas (29,2% do total).

Prognóstico da soja para 2024 prevê números semelhantes, poistraz a área plantada/colhida de 4.013.351 ha, (3,3% maior que 2023) e produção de 13.589.240 t do grão (4,3% a menos que o ano anterior).

Milho (em grão) – A safra sul-mato-grossense de milho em 2024 deve somar 12,5 milhões de toneladas, uma queda de 5,8% em relação a 2023, com 950 mil de toneladas a menos. Separando por safra, temos que o milho 1ª safra poderá ter um decréscimo de 3,0% na produção e o milho 2ª safra queda de 7,1%. Em relação a área plantada, é previsto uma queda de 0,97% para o milho 1ª safra e estabilidade para o milho 2ª safra.

Entre as UFs, Mato Grosso do Sul ocupa a décima quarta posição quando é levado em consideração o milho 1ª safra (173.456 toneladas). As maiores produções são a do Rio Grande do Sul, com 5,9 milhões de toneladas, Minas Gerais, com 4,5 milhões de toneladas e o Paraná, com 3,0 milhões de toneladas. Para o milho 2ª safra, Mato Grosso do Sul salta para a terceira posição (12,3 milhões de toneladas), atrás somente do Mato Grosso, com 38,9 milhões de toneladas, e do Paraná, com 14,0 milhões de toneladas.

Algodão herbáceo – Na safra 2024, em Mato Grosso do Sul, é previsto um aumento de 14,4% na produção do algodão herbáceo se comparado a 2023, com 21.011 toneladas a mais. Para a área plantada é esperado um aumento de 8,7%. No ranking das UFs, Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição (166.299 toneladas) figurando atrás apenas do Mato Grosso (5,0 milhões de toneladas) e da Bahia (1,7 milhão de toneladas).

Cana-de-açúcar – Para 2024, em relação a 2023, estima-se estabilidade tanto na área plantada, quanto na área colhida da cana-de-açúcar de MS. A estimativa é que a produção da cana-de-açúcar chegue a 51,7 milhões de toneladas, valor semelhante ao encontrado em 2023 (51,7 milhões de toneladas). Entre as UFs, São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar (378 milhões de toneladas), seguido por Goiás (81 milhões de toneladas) e Minas Gerais (80,9 milhões de toneladas). MS ocupa a 4ª posição entre os maiores produtores do país.

Feijão (em grão) – O terceiro prognóstico para a produção de feijão em MS para 2024, considerando-se as três safras, é de 3,6 mil toneladas. Apesar da previsão de aumento da área plantada (de 11.405 em 2023 para 12.169 hectares em 2024) e da área colhida (de 11.343 em 2023 para 12.119 em 2024), percebe-se uma queda de 79,3% em relação à safra de 2023 (17,8 mil toneladas). Em 2024, o estado poderá produzir, 326 toneladas na 1ª safra, 11.088 toneladas na 2ª safra e 755 toneladas na 3ª safra.

No Brasil, a previsão de produção do feijão é de 3,1 milhões de toneladas, crescimento de 4,2% em relação à safra colhida em 2023. A 1ª safra deve produzir 1,0 milhão de toneladas; a 2ª safra, 1,3 milhão de toneladas e a 3ª safra, 715,7 mil toneladas.

Sobre o LSPA

Implantado em novembro de 1972 com o propósito de atender às demandas de usuários por informações estatísticas conjunturais mensais, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA fornece estimativas de área plantada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país.

Ele permite não só o acompanhamento de cada cultura investigada, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita, no ano civil de referência, como também o prognóstico da safra do ano seguinte, para o qual é realizado o levantamento nos meses de outubro, novembro e dezembro.