Comerário é adiado após empresa responsável pelo show de Gusttavo Lima atrasar entrega do Morenão

Clássico sul-mato-grossense, Comerário (Operário e Comercial) previsto para ser realizado no Estádio Morenão foi adiado após a empresa responsável pelo show do cantor Gusttavo Lima ocorrido no último sábado (19), não entregar o estádio a tempo da partida.

Conforme a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), a empresa responsável pelo evento não cumpriu com o acordo previsto. “Como a empresa que realizou o show no último sábado não entregou o estádio Morenão no prazo, houve a necessidade de adiamento do Comerário”, destaca a nota divulgada pela Federação.

Agora, o jogo que integra o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022, será realizado no dia 06 de março, às 16h. Segundo a Federação, mesmo após a desmontagem do palco é necessário esperar o tempo de recuperação do gramado.

No início do mês, a FFMS anunciou que os jogos do Campeonato Estadual previstos para serem realizados no Morenão haviam sido transferidos para o Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, devido ao show de Gusttavo Lima, contudo a situação do gramado fez com que os jogos fossem novamente alterados, dessa vez sendo transferidos para o Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, sem presença de torcedores.