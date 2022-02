Chapadão vence o Costa Rica por 1 a 0 no Campeonato Estadual e encosta na classificação

A Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) venceu o último campeão e atual líder do Grupo A, o Costa Rica por 1 a 0, na tarde de quarta-feira (23), em Chapadão do Sul, no Estádio da SERC. O Chapadão conseguiu se garantir nos primeiros 12 minutos de jogo.

Segundo a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), a SERC não mudou a posição do grupo, segue em quarto lugar com seis pontos, mas a apenas um ponto do terceiro colocado, o Comercial, que soma sete. Já o CREC segue líder com 13 pontos, mas perde a sua invencibilidade. O que tornou o Dourados AC, a partir de agora, o único invicto com nove pontos (2 vitórias e 3 empates), na vice-liderança do Grupo B.

O campeonato prossegue agora para sua sétima rodada, a segunda do returno classificatório, no fim de semana, com quatro jogos. Um novo confronto entre Costa Rica e Chapadão, no sábado (26), em Costa Rica. Os demais jogos serão no domingo (27), a partir das 15h, Aquidauanense FC x Coxim AC (em Aquidauana), Dourados AC x EC Águia Negra (em Dourados), ambos pelo Grupo B, além do Comerciário, que fecha a rodada, às 16h, no Estádio Morenão, em Campo Grande, pelo Grupo A.

(Com assessoria)