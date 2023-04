Começa hoje as quartas de finais de torneio nacional disputado em MS

As emoções da Copa Mundo de futsal sub-21, disputado em Maracaju, município localizado a 159 quilômetros de Campo Grande, segue a todo vapor. Times dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná seguem vivos na disputa pelo título. As semifinais do torneio estão marcadas para serem realizadas neste sábado (1) entre os jogos de Magnus (SP) x Criciúma (SC) e Acel Chopinzinho (PR) x São José (SP).

As partidas de quartas de finais foram realizadas na noite de ontem na Arena Maracaju. Os resultados dos jogos foram os seguintes:

Magnus 5×1 Olaria (RJ),

Pato (PR) 1×3 Criciúma

Acel Chopinzinho 5×2 Apaff Florianópolis (SC)

Vasco da Gama 5 (2)x(3) 5 São José.

As disputas do terceiro lugar e a decisão da Copa Mundo de Futsal sub-21 estão marcadas para amanhã (2), na Arena Maracaju. Todas as partidas estão sendo transmitidos ao vivo pelo canal Mundo do Futsal pela plataforma do YouTube.

