Goleiro de MS assina seu primeiro contrato profissional com o Corinthians

Após passar um ano na equipe sub-20 do Corinthians, o goleiro sul-mato-grossense, Igor Ratier, assinou na última semana, o seu primeiro contrato profissional com o clube paulista. O atleta, natural de Bataguassu, faz parte agora da equipe profissional do Corinthians

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, o jovem de 19 anos, iniciou sua carreira ainda em Bataguassu. Após receber incentivos da família e amigos, realizou diversas peneiras por clubes do interior paulista, quando foi convidado no ano passado a integrar a equipe sub-20 do Alvinegro do Parque São Jorge.

Com contrato renovado, Igor permanecerá no Corinthians até 2025 e poderá integrar e treinar entre os profissionais do clube. Antes, Igor tem compromisso no sub-20, quando disputará ainda este ano, o Campeonato Brasileiro.