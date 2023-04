Liberado, Douradão poderá receber público de até 5 mil torcedores

Após receber dados de liberação da Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a equipe do Dourados Atlético Clube (DAC) está comemorando a autorização de mais público no estádio Frédis Saldivar, conhecido como Douradão. De acordo com o clube, a expectativa para amanhã (2), contra o Coxim, no jogo de volta pelas quartas de finais do campeonato sul-mato-grossense é colocar um público próximo de 5 mil telespectadores.

O anúncio da liberação foi feito pelo prefeito Alan Guedes, na tarde de ontem (31). De acordo com a vistoria, foram 15 dias de visitas do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para orientações e, por fim, para realizar vistorias e emissão de dados para a liberação do público. “Estamos conseguindo, obedecendo etapas de trabalho, liberar as arquibancadas do Douradão para o torcedor apoiar o DAC, nosso representante no Campeonato Estadual. Agora conseguimos dobrar a capacidade disponível e no momento mais importante da competição”, comemora o prefeito do município. .

Segundo o site Esporte MS, o prefeito ainda anunciou que crianças da Rede Municipal de Ensino (REME) serão convidadas para acompanhar a partida diretamente do estádio, como aconteceu contra o Ivinhema no último dia 4 de março. “As crianças vão mais uma vez fazer uma grande festa e viver essa experiência maravilhosa que é assistir a um jogo no estádio”, completou o prefeito.

