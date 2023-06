Com um a menos, Fluminense vira sobre o Bahia no Maracanã

O Fluminense venceu o Bahia de virada por 2 a 1 neste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca teve Nino expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu reagir na segunda etapa e virou o jogo em cinco minutos.

Lelê, aos três minutos do segundo tempo, e Gabriel Pirani, aos cinco, também da segunda etapa, marcaram para o Fluminense. Vinicius Mingotti fez o gol do Bahia aos 27 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca agora é o 3º colocado com 21 pontos. O Bahia ocupa a 14ª posição com 12 pontos.

O Fluminense se prepara agora para enfrentar o Sporting Cristal na Libertadores nesta terça-feira (27) , no Maracanã, Um empate garante o Tricolor Carioca nas oitavas de final da competição.

Por outro lado, o Bahia volta a campo no próximo sábado (1), para enfrentar o Grêmio, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Fluminense começou pressionando o Bahia. O Tricolor Carioca teve muito espaço para trocar passes e impôs velocidade no jogo, criando boas oportunidades. Mas, Danilo Fernandes fez boas defesas e segurou o empate.

O Bahia foi efetivo e abriu o placar após armar um contra-ataque mortal. Depois do gol, a equipe carioca continuou tentando pressionar os baianos, mas sem sucesso. A situação complicou ainda mais para o Fluminense quando Nino acabou sendo expulso.

Com a expulsão de Nino, o Bahia conseguiu controlar mais o jogo. O Fluminense continuou ficando mais tempo com a bola, mas sem a mesma objetividade do início da partida e não levou mais perigo ao gol da equipe baiana.

Mesmo com um a menos, o Fluminense começou pressionando o Bahia. A equipe não se intimidou, subiu suas linhas de marcação e empatou o jogo em uma bobeada da zaga baiana. O gol inflamou o estádio e deu mais gás à equipe, que virou o jogo na sequência.

Após a virada do Fluminense, o ritmo do jogo diminuiu. O time carioca recuou, deu a bola para o Bahia e apostou no contra-ataque. Os baianos encontraram muitas dificuldades para passar pela defesa bem armada do Tricolor.

Com informações da Folhapress