INVERNO: a temporada de doenças respiratórias

[Texto: Bruna Marques, Caderno Especial VIVER BEM]

Clima frio é favorável para a disseminação de vírus que causam asma, rinite e bronquite

O inverno começou na última quarta-feira (21), mas as temperaturas baixas e o clima seco se anteciparam e chegara trazendo incômodos como tosses, espirros e coriza. Isso porque o frio é o clima ideal para a disseminação de vírus que afetam as vias respiratórias, causando infecções como rinite, bronquite, asma, bronquiolite, sinusite, pneumonia, otite, gripes e resfriados, merecendo maior atenção principalmente por pessoas alérgicas.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), as alergias atingem 30% da população mundial e, segundo especialistas, até o final do século, pelo menos metade dos brasileiros sofrerá de algum tipo de alergia.

A fisioterapeuta Ana Fraga, especialista em fisioterapia respiratória, explica que o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias devido à alta concentração de poluentes na atmosfera, reduzindo os mecanismos de defesa do organismo, ocasionando o aparecimento de doenças respiratórias.

A docente do curso de Fisioterapia da Estácio destaca que o ar frio também atua como fator irritante das vias aéreas, o que acaba ocasionando mais sintomas alérgicos, como a falta de ar e a coriza. Além disso, existe uma maior circulação de vírus como os da gripe e do resfriado, que influenciam diretamente no aumento de doenças do aparelho respiratório.

“Quando as vias respiratórias são atingidas por um ar mais seco e frio há uma piora do sistema respiratório, o que reduz a produção de muco eliminado pelas glândulas das vias aéreas, na qual existem enzimas e anticorpos protetores. O transporte do muco das vias aéreas inferiores para as superiores fica comprometido devido ao frio e faz com que as doenças respiratórias se proliferem com maior facilidade”, analisa a profissional.

DICAS DE PREVENÇÃO

Segundo a professora, o que favorece a disseminação dessas doenças é o comportamento que as pessoas adotam no inverno, quando costumam ficar mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação.

A fisioterapeuta observa que atitudes simples podem fazer toda a diferença para ajudar na prevenção contra vírus e bactérias que afetam as vias respiratórias, como por exemplo:

Manter o ambiente arejado;

Lavar as mãos com frequência;

Cobrir a face ao espirrar ou tossir;

Beber bastante líquido;

Controlar a umidade relativa do ar acima de 50%;

Fazer uso das vacinas existentes como prevenção;

Evitar o fumo;

Evitar o contato com pessoas gripadas e/ou resfriadas;

Evitar ambientes com muita poeira e/ou fumaça;

Evitar a respiração pela boca, pois o nariz necessita fazer a função de filtrar e aquecer o ar – o correto é respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca;

Edredons, cobertores, lençóis e afins devem ficar expostos ao sol, sempre que possível;

A alimentação deve ser a mais balanceada possível, com sopas e caldos ricos em legumes e verduras, lembrando sempre das frutas que devem possuir vitamina C;

Evitar ambientes com ar-condicionado;

Utilizar soro fisiológico sempre que sentir as vias aéreas irritadas;

Prática de atividades físicas na água, como natação ou hidroginástica, que auxiliam no fortalecimento do diafragma, aumentando a capacidade cardiorrespiratória;

Usar umidificador, caso necessário