Com show de Suárez, Grêmio conquista Recopa Gaúcha

A estreia de Suárez com a camisa do Grêmio não poderia ser mais impactante: o atacante marcou três vezes em 37 minutos contra o São Luiz, enlouqueceu os quase 50 mil torcedores na arena em Porto Alegre. A goleada na noite de ontem (18) rendeu o título da Recopa Gaúcha.

A equipe anotou 4 a 1 diante do São Luiz. Além dos três de Suárez, Bitello completou o placar e Paulinho Santos descontou para o São Luiz. Apesar de não tratar-se de uma conquista passível de grande comoção, o uruguaio foi às suas redes sociais para festejar a primeira partida com vitória sobre o São Luiz, por 4 a 1.

“Muito feliz de estrear neste estádio incrível, com o apoio da nossa torcida. Ganhar e ajudar o Grêmio me deixa muito feliz”, escreveu o jogador.

Como foi a partida

A primeira etapa foi dominada pelo atacante uruguaio. Aos quatro minutos, o uruguaio recebeu de Ferreira e encobriu o goleiro Gabriel Félix, abrindo o placar. O São Luiz, conseguiu empate com gol anotado por Paulinho Santos aos 13 minutos.

Aos 13, após duas chegadas de perigo, o São Luiz conseguiu empatar. Paulinho Santos apareceu no meio da área para completar para as redes.

A resposta foi imediata. Aos 15, Fábio tocou para Campaz, que passou com categoria para Bitello, que encheu o pé para recolocar o Grêmio na frente. Daí em diante, só deu Luisito. Aos 30, saída errada do São Luiz, toque rápido de Kannemann para Ferreira, que serviu Suárez. O camisa 9 avança, ameaça chutar e toca para o gol com o arqueiro quase jogado ao chão.

Oito minutos depois, Reinaldo acertou lindo cruzamento, Suárez ficou com a sobra e finalizou para chegar ao hat-trick. Na volta do Intervalo, o Grêmio continuou com mais ações ofensivas e Ferreira teve duas chances. Na primeira, obrigou o goleiro Félix a fazer boa defesa e logo depois, sem querer, viu a bola batendo nele e indo parar nas mãos do camisa 12.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.