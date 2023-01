Novo apresenta comissão técnica e elenco para o Campeonato Estadual

O Novo Futebol Clube apresentou na noite de ontem (17), o seu elenco principal para o Campeonato Sul-mato-grossense de 2023. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Sidrolândia e contou com nomes importantes no cenário do futebol brasileiro, como o jornalista e empresário Oliveiro Junior e o Edu, ex-Santos Futebol Clube.

Além do elenco completo, o evento também apresentou a empresa de marketing que estará gerenciando a equipe de Sidrolândia, no campeonato que é a CSR Sports com sede em São Paulo.

“Nossa expectativa é enorme, porque temos pessoas importantes, que levam o futebol a sério do nosso lado. O nosso preparador de goleiros fez um excelente trabalho na Copinha pelo Comercial e a cidade está todo mundo envolvido e animado para encher o estádio já na estreia do campeonato”, relatou o presidente do Novo, Eder Cristaldo.

Os nomes, algumas carinhas antigas como do volante Ferdinando, que já vestiu a camisa do Novo. As carinhas novas no clube de Sidrolândia é do ex-jogador do Fluminense e campeão carioca em 2010, Rodriguinho. O atacante hoje tem 39 anos e já está treinando com o elenco principal.

Acompanhe abaixo os 27 nomes que compõe o elenco e comissão técnica desse novo projeto do Novo Futebol Clube em busca de seus objetivos no Estadual de 2023.

Comissão técnica

Treinador: Ailton Silva

Auxiliar técnico / preparador de goleiros: Juninho Nogueira

Preparador físico: Rodrigo “Mano” Kolzer

Fisioterapeuta – Érick

Massagista – ‘Seo’ Adão

Roupeiro – Davizão

Supervisor – Ismair

Elenco

Goleiros

– Lucão

– William

– Montanha

Zagueiros

– Luiz Henrique

– Rafael

– Lucas Pezão

– Erick

Laterais

– Martins

– Zé

– Isaías Jr.

Meio-campistas

– Bruno Sabino

– Ikenna

– Léo Colman

– Anderson Bandeira

– Gabriel Miro

– Castro

– Léo Gomes

– Luan Rodrigues

Atacantes

– Max

– Gian Luca

– Nathan Zamith

– Vini Alemão

– Pedrinho

– Kássio

– Nereia

– Gabriel Victor

– Agnaldo

– Rodriguinho

O Novo Futebol Flube só estreia no Campeonato Sul-mato-grossense no dia 28 de janeiro, fora de casa, contra o Aquidauanense, no estádio do Noroeste, no município de Aquidauana.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.