Com reforma parada, Morenão corre risco de ficar mais um ano fechado

Fechado há mais de dois anos, estádio corre risco de ficar sem jogo por mais um ano

Dois anos e oito meses após receber o último jogo oficial, o Morenão, em Campo Grande, continua sem previsão de reabertura. Apesar do investimento inicial de R$ 9,4 milhões repassados em 2022 pelo Governo do Estado à Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), ligada á UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), apenas parte das obras foi concluída, e há possibilidade da temporada 2025 seguir sem torcida no estádio.

Sem fixar datas, Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), sugere a montagem de mais um plano ao principal estádio de Mato Grosso do Sul. “Vamos aguardar os trâmites internos para que possamos receber essa concessão e criar um plano de ação para que façamos as adequações no Morenão o mais rápido possível”, disse à reportagem. Uma das previsões anunciadas anteriormente era reabrir o local ao público ainda no fim de 2022.

Desta vez, Miranda não cravou um prazo para conclusão dos trâmites e da reforma. A solução do problema, argumenta o secretário, seria a esperada transferência do estádio para a administração do Governo. Segundo o gestor, isso facilitaria “a realização das reformas necessárias pelo ente estatal, com a celeridade que a sociedade sul-mato-grossense espera”.

Caso a gestão do Morenão passe para o Governo do Estado, ele afirma que o processo passaria para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que teria autonomia para executar as obras.

Iniciativa privada na pauta

Enquanto isso, o Governo do Estado planeja assumir a administração do estádio, atualmente sob jurisdição da UFMS. A intenção é viabilizar a concessão do Morenão à iniciativa privada, como explicou Júlio Brant, assessor especial do Governo. Segundo ele, o processo de concessão deve ser finalizado apenas no segundo semestre de 2025. Até lá, o estádio permanecerá fechado, sem condições de uso para eventos esportivos. “Esse trabalho deve levar cerca de oito meses, porque envolve a elaboração do modelo de concessão e, posteriormente, a realização do leilão do estádio”, disse Brant.

O último jogo profissional realizado no Morenão ocorreu em 17 de abril de 2022, quando o Operário venceu o Dourados por 1 a 0 pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. Desde então, o estádio permanece inativo.

Cenário geral é de ‘abandono’

Em visita realizada pelo Jornal O Estado, foi constatado que a parte externa do local, incluindo as arquibancadas e o gramado, está em estado de abandono. Na área interna, o Morenão tem sido utilizado como depósito de materiais da UFMS, como mesas e cadeiras, o que reforça o cenário de descaso com o local.

Apenas as obras nos banheiros foram finalizadas e se encontram em bom estado, com divisórias de mármore e espelhos nas pias.

Recursos parados e incertezas em campo

Do total inicial repassado pelo Governo do Estado, um saldo de R$ 6.732.971,43 permaneceu disponível. A Fapec, responsável pelas obras até o momento, declarou que, diante da inviabilidade de continuidade, rompeu o contrato, o que resultou na devolução do saldo não utilizado aos cofres públicos.

Segundo o assessor jurídico da Fapec, José Eduardo Lima, os valores previstos inicialmente foram insuficentes. “O valor previsto para a parceria, para execução das obras do Morenão, foi superado após a elaboração dos orçamentos. Hoje, estamos com um valor bem acima do permissivo legal para dar continuidade”, afirmou.

A continuidade das obras, que incluem readequações no sistema de proteção contra raios, recuperação de pilares e impermeabilização da cobertura, além da instalação de cadeiras na área coberta, depende de um novo aporte financeiro. A estimativa atual para a conclusão é de R$ 38.904.711,10, o que representa um acréscimo de mais de R$ 31 milhões ao valor original.

Ainda conforme José Eduardo, “a revitalização do estádio é um processo complexo, o que demandou mais tempo e recursos do que o previsto inicialmente.”

Reforma previa duas etapas

A reforma, dividida em duas etapas, previa inicialmente a revitalização da infraestrutura geral e dos banheiros e vestiários. A segunda fase, que incluiu as reformas dos sanitários e vestiários dos jogadores e árbitros, foi finalizada, com um custo total de R$ 3.673.921,27. No entanto, a etapa inicial, que deveria garantir a segurança estrutural e adequar o estádio para receber grandes públicos, permanece inacabada.

Por Carlos Eduardo Ribeiro