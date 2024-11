Parceria entre MS e organização internacional incentiva pesquisa no setor agropecuário

Dois pesquisadores de Mato Grosso do Sul foram contemplados com bolsas de estudos oferecidas pelo Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) para incentivar novos conhecimentos no setor agropecuário. O intercâmbio com a Nuffield, uma organização internacional, passou a ser financiando pelo Governo do Estado.

“Nós estamos assinando com a organização Nuffield, um memorando de entendimento onde a Fundação de Ciência e Tecnologia passa a patrocinar e apoiar a internacionalização do Estado através de pesquisa e desenvolvimento mundo afora. É o Mato Grosso do Sul se internacionalizando através de boas parcerias”, disse o governador Eduardo Riedel.

“Eu acredito que o Nuffield seja um programa, não só uma oportunidade de ver e colher aprendizados lá fora, mas como também colocar um pouco o Mato Grosso do Sul no mapa do mundo. O tópico específico é sobre fortalecimento de associações”, disse Lucas Ingold, pesquisador da Famasul.

Os pesquisadores que vão receber o benefício, relativo a bolsa de estudos de dois anos para conhecer aspectos relacionados à temática da pesquisa deles em outros países, atuam na Famasul e também na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), João Borges.

“É um programa de educação para jovens, pessoas do agro, conhecerem boas práticas e estudar. Então todos submetem um projeto, com um tópico de pesquisa e eles têm a responsabilidade, no retorno, de apresentar esse projeto, os resultados. E trazer para quem financiou as bolsas deles as informações, os estudos, os benefícios que essa bolsa gerou ao longo desses dois anos de programa”, explicou o secretário-executivo de Meio Ambiente (Semadesc), Artur Falcette.

Em março deste ano, com o objetivo de compartilhar experiências e multiplicar conhecimentos, Mato Grosso do Sul foi palco da CSC (Conferência dos Novos Scholars), realizada pela Nuffield Internacional.

O encontro sediado pelo Estado marcou o início do programa Nuffield de pesquisa no agronegócio pelo mundo 2024 e reuniu 120 produtores rurais, empresários, pesquisadores entre outras pessoas com destaque no setor agrícola mundial de 15 países, de todos os seis continentes.

O grupo passou pelos municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque e Bonito, onde tiveram a oportunidade de visitar assentamentos, comunidades indígenas, empresas, instituições e projetos.

Na ocasião, o Estado conseguiu mostrar para os participantes, seu desempenho econômico e sustentável e a vocação para as atividades do setor que alimenta o mundo.

Na conferência da Nuffield em MS, participam scholars do Chile, Japão, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, entre outros.

É a segunda vez que o Brasil recebeu o evento, uma demonstração do crescente reconhecimento e importância do agronegócio na região e a relevância da Nuffield Brasil para o cenário agrícola global. A CSC é realizada anualmente, em diferentes países. No ano passado foi realizado no Canadá, e em 2025 será na Nova Zelândia. O Brasil sediou anteriormente no ano de 2017, em Brasília.

Para a associação internacional Nuffield, a agricultura é a base de um futuro sustentável e programas como este de intercâmbio ajudam indivíduos a ganhar confiança, conhecimento e redes para capacitá-los a aprimorar suas habilidades de liderança. A experiência permite aos scholars conhecerem o que é feito de mais atual e inovador nas melhores empresas e propriedades rurais do mundo.

