Com quatro vagas nas semifinais, atletas brasileiros representam no Brasil Junior Cup

A categoria 16 anos do Brasil Juniors Cup confirmaram três vagas nas semifinais masculinas e uma na feminina, na quinta-feira (17). Os duelos estão valendo vaga na decisão e serão disputados nesta sexta-feira (18), nas quadras da Sogipa, em Porto Alegre.

Segundo a CBT (Confederação Brasileira de Tênis), na chave dos 16 anos, com a presença apenas de tenistas sul-americanos e valendo pontos no ranking da Cosat, os dois principais cabeças de chave são brasileiro. Melhor classificado da América do Sul, o paranaense Gustavo Almeida superou o paraguaio Thiago Drozdowski por 6/2 e 6/0. Segundo cabeça de chave, o gaúcho Thiago Guglieri venceu o argentino Romeo Arcuschin por 6/7, 6/0 e 6/4.

O outro brasileiro na semifinal da categoria será Enzo Freitas, que venceu o argentino Ramiro Toninelli por 6/2, 5/7 e 6/4. Enzo enfrentará na semifinal Gustavo Almeida, enquanto Thiago terá pela frente o peruano Luis Nakamine.

Entre as garotas, a única brasileira que segue com chance de título na chave de simples dos 16 anos é Gabriela Cho, que venceu a compatriota Paola Dalmonico por duplo 6/3 e agora duelará com a principal favorita, a peruana Francesca Bunikowska.

(Com assessoria)