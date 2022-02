Funtrab e IFMS ofertam 312 vagas para curso de “Microempreendedor Individual”

Para quem deseja empreender, ter o seu próprio negócio, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) em parceira com oIFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), estão com quase 312 vagas para o curso de qualificação social e profissional de MEI (Microempreendedor Individual).

Os cursos serão administrados do formato presencial em Campo Grande. Os interessados podem ligar na Funtrab (67) 3320-1375/1411, e fazer a pré-inscrição. Além do curso, a iniciativa oferece qualificação e ajuda de custo aos beneficiados, com previsão de pagamento de dois auxílios, para alimentação (R$320,00) e para o transporte (R$320,00).

O público-alvo são pessoas que tenham 18 anos ou mais, ensino fundamental completo, e que sejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) . O curso está com 312 vagas, as aulas serão presenciais no campus do IFMS em Campo Grande, com previsão de iniciar em abril, de segunda a sexta-feira no período noturno, com carga horária de 180h.

Qualifica Mais Progredir é um programa do Governo Federal, o IFMS é uma das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica ofertantes do “Qualifica Mais Progredir”, promovido pelos ministérios da Educação e da Cidadania.