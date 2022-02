Governo libera mais de R$ 30 milhões para Corumbá

Governo do Estado liberou nesta sexta-feira (18), R$31 milhões em investimentos para Corumbá. O quantitativo será para infraestrutura, esporte, assistência social e habitação. Durante a manhã, o chefe do executivo do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega 97 documentos de baixa de hipoteca para famílias que moram no Conjunto Habitacional dos Servidores.

A regularização dos imóveis que foram financiados pelo extinto Previsul pertence a um programa da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul).

O governador autoriza ainda a licitação para obra de implantação em revestimento primário na rodovia MS-228, libera a instalação de uma arena esportiva na cidade e entrega para famílias carentes 67 cartões do Mais Social – programa que disponibiliza R$ 300 mensais para compra de alimentos.

O Governo do Estado está ampliando investimentos na região do Pantanal para melhorar o tráfego, a logística e o escoamento da produção local. A implantação em revestimento primário da MS-228 pertence a esse rol de ações.

Ao custo de R$ 30,6 milhões, a obra será executada em 39,505 quilômetros da rodovia. Já a instalação da arena esportiva com quadra sintética de futebol terá investimento de R$ 404,8 mil, em uma ação que faz parte do programa “MS Bom de Bola”.

