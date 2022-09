Copom fará sexta reunião do ano para definir juros básicos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) faz a sexta reunião do ano, nesta terça (20) e quarta-feira (21), para definir o destino da taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira. O órgão está dividido entre manter a taxa em 13,75% ao ano ou fazer uma nova elevação, para 14% ao ano.

As reuniões são realizadas em duas sessões: a primeira – que acontece hoje – é reservada às apresentações técnicas de conjuntura; já a segunda é para decisões das diretrizes de política monetária.

Em comunicado após a última reunião, em agosto, o Copom informou que elevaria a taxa em 0,25 ponto nesse encontro de setembro, diante dos riscos de que a inflação fique acima da meta em prazos mais longos. A alta de juros dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa também pode forçar o BC a um novo aumento.

A queda da inflação nos últimos dois meses também reforçou a previsão das instituições financeiras pela manutenção da Selic. Em julho, houve deflação de 0,68% e, em agosto, de 0,36%. Com esse último resultado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação oficial do país) acumula alta de 4,39% no ano e de 8,73% em 12 meses.

Petrobrás

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou, ontem (19), o seu oitavo reajuste de preços em dois meses. Com isso, o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de R$ 0,30 por litro. Trata-se de uma queda de 5,78%.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.