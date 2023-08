Motociclista morre após bater na traseira de caminhão bi-trem na BR163.

O motociclista, Maquielves Pereira da Silva, de 23 anos, morreu na noite de ontem (16), após colidir a motocileta em que conduzia na traseira de um caminhão bi-trem carregado de soja, na BR-163, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 21h, quando o caminhoneiro relatou que trafegava pela rodovia e o veículo acabou perdendo a força, e acabou parando no km-609. Ele ainda citou a polícia, que acionou o guincho e sinalizou a rodovia.

O motociclista que vinha logo atrás, acabou colidindo na traseira do caminhão. A colisão foi tão forte que o rosto do jovem apresentou múltiplas fraturas no rosto, morrendo no local.

Equipes da Polícia Civil esteve no local e até o momento não sabe os motivos do acidente. O caso segue em investigação.