Pai de santo é investigado por ameaças, assédio sexual e uso de drogas com menores em terreiro da Capital

Três jovens denunciaram o líder religioso por abusos ocorridos durante rituais e encontros espirituais; caso foi registrado na Depac Centro



A Polícia Civil de Campo Grande investiga um pai de santo acusado de assediar sexualmente três jovens que frequentavam seu terreiro, além de ameaçá-los e oferecer drogas a menores de idade. O caso veio à tona após uma das vítimas decidir deixar o espaço religioso e passar a frequentar outro terreiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem relatou que, após sua saída, passou a sofrer ameaças de morte feitas pelo líder espiritual, que também teria publicado ofensas e xingamentos contra ela em redes sociais. Além disso, contou que, enquanto ainda participava das atividades no local, foi tocada diversas vezes sem consentimento e que o suspeito chegou a invadir o banheiro enquanto ela tomava banho.

Os dois amigos da vítima, que também deixaram o terreiro, relataram episódios semelhantes. Um afirmou que sofreu toques íntimos durante as cerimônias. O outro disse ter sido difamado publicamente pelo suspeito, que o chamou de “ladrão” nas redes sociais. Em todas as situações, o pai de santo teria se justificado dizendo que os atos eram manifestações de seu guia espiritual.

Durante o registro da ocorrência, a jovem acrescentou ainda que o homem comprava entorpecentes, oferecia a adolescentes e, com os jovens sob efeito das drogas, cometia abusos sexuais. As denúncias foram registradas como violação sexual mediante fraude e perseguição e segue sob investigação.

