Com objetivo de permanecer na divisão especial, Seleção de vôlei estreia nesta terça-feira

A seleção de Mato Grosso do Sul enfrenta o Paraná, nesta terça-feira (1), às 10h (horário de MS), no CDV (Ginásio de Esportes do Centro de Desenvolvimento do Voleibol), no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a FVMS (Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul), o time do Estado está no grupo “B” juntamente com Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Pernambuco. Já a outra chave é formada por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Maranhão.

As classificadas até o sétimo lugar permanecem na divisão especial e as três últimas descem para a 1ª. divisão em 2023.

A técnica Vanessa terá a sua disposição os atletas: Levantadores – Caio Kokabum e Marcos Portinho, Ponteiros – Pedro Ávila, Danilo Sória, Gustavo Pereira e Guilherme Galvão, Centrais – Luiz Lima, Felipe Silva e Carlos Eduardo, Opostos – Gabriel Santana e Carlo Torqueti, Líbero – João Boskardi e o Assistente Técnico professor Michel.