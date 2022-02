Motociclista perde controle da direção bate em poste e morre em Ponta Porã

Foi Identificado como Juliano Arevalos Cáceres, de 24 anos, motociclista que morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava uma moto Honda Titan CG 160 cilindradas de cor preta na rua, Guia Lopes no centro de Ponta Porã a 316 quilômetros da Capital.

Segundo o site Porã News, o rapaz colidiu em uma árvore e em um poste e morreu na hora. No momento da colisão a moto foi parar no canteiro na via.

Para a polícia o condutor se desequilibrou ao tocar o pneu da motocicleta no meio fio.

A motocicleta foi encaminhada para a 1ª Delegacia de polícia de Ponta Porã e o caso registrado como acidente de trânsito com vítima fatal causado pela própria vítima.