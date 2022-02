Pavimentação da MS-352 no acesso à Ponte do Grego está perto de se tornar realidade

A pavimentação da MS-352 está perto de se tornar realidade. Os serviços estão avançados nos primeiros 15 quilômetros da rodovia, a partir do entroncamento com a BR-262, dos quais boa parte já está preparada para receber o asfalto.

Segundo o Portal MS, para o engenheiro responsável, Flávio Alves, os primeiros 3,4 quilômetros já receberam o tratamento duplo, que é a última intervenção antes de receber a “capa”, ou pavimento. Agora, os trabalhadores concentram os trabalhos nos próximos 5 quilômetros de rodovia realizando o tratamento duplo.

O restante da rodovia, até completar os primeiros 15 quilômetros, está em fase de terraplanagem.

A previsão é que os primeiros quilômetros de pavimento sejam implantados no início de março. No canteiro de obras, a usina onde será preparado o asfalto já está sendo instalada.

Investimento

Dividida em duas etapas, a pavimentação da MS-352 vai contemplar quase 40 quilômetros de estrada, do entroncamento com a BR-262 até comunidade conhecida como Ponte do Grego.

A primeira etapa corresponde a 15 quilômetros de estrada que terá investimento de R$ 21.2 milhões. Já a segunda são 24,9 quilômetros com investimento de R$ 44.6 milhões, somando R$ 65 milhões de investimentos do Governo do Estado para levar desenvolvimento à região.

O governador Reinaldo Azambuja destaca a importância da obra para alavancar o turismo e a produção local. “Melhorar a infraestrutura das estradas, levando asfalto é o caminho certo para o desenvolvimento.

A nossa intenção é levar, junto com os investimentos, qualidade de vida à população”, disse. O secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, também destaca a importância do investimento: “Nós temos focado muito nisso. No desenvolvimento do Estado com obras e serviços importantes para toda população. A infraestrutura é fundamental para a logística e acesso aos municípios, e essas obras vão transformando Mato Grosso do Sul. Isto é mais qualidade de vida para o cidadão”.