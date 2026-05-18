Parque lotado e quase 6 mil atendimentos marcam sucesso da Semana S em Campo Grande

O Parque das Nações Indígenas ficou tomado por famílias, crianças, jovens e caravanas do interior neste sábado (16.05), durante a programação da Semana S em Campo Grande. Entre oficinas, recreação, atividades de saúde, feiras, gastronomia e o aguardado show de Michel Teló, o evento também superou as metas de atendimento previstas pelo Sistema Comércio. A expectativa inicial era alcançar cerca de 4 mil atendimentos nas programações técnicas do Senac durante a semana, mas o número já se aproximava de 6 mil até a noite de sábado.

Segundo a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, a procura surpreendeu desde o primeiro dia da programação na Capital, com oficinas, palestras e workshops lotados.

“Tivemos oficinas lotadas, palestras lotadas, transmissão em outros ambientes e superamos nossa meta de atendimento. A intenção da Semana S é justamente mostrar para a sociedade o impacto que o Sistema Comércio tem na qualificação, no bem-estar e no desenvolvimento das pessoas”, afirmou.

A movimentação no parque começou ainda durante a tarde. Enquanto crianças brincavam nos espaços recreativos, famílias ocupavam a grama com cadeiras, toalhas e piqueniques aguardando o show da noite. Ao redor, filas se formavam nas oficinas das carretas de gastronomia, nas ações de saúde, nos espaços de bioimpedância e nos estandes da feira de empreendedores.

Com apenas 19 anos, o estudante Gean Gabilane participou da oficina de cookies promovida pelo Senac e saiu decidido a continuar investindo na área de gastronomia. Ele contou que soube da programação por meio da irmã, que já faz curso na instituição, e decidiu aproveitar a oportunidade gratuita para aprender mais.

“Eu já me apaixonei. O que mais me chamou atenção foi a forma como eles ensinam, direto ao ponto, sem enrolação. É uma oportunidade muito importante para quem não tem condições de pagar um curso”, disse.

Em outro ponto do parque, o servidor público Waldo Nantes aproveitava a programação em família enquanto os filhos, de 11 e 6 anos, brincavam com colegas da escola do Sesc. Sentado na grama com familiares e amigos, ele destacou que a principal diferença das ações promovidas pelo Sistema Comércio é justamente conseguir aproximar pais, filhos e escola em um mesmo ambiente.

“O Sesc sempre procura reunir as famílias. Tem atividades escolares, esportivas e eventos como esse, que fazem a gente participar junto com as crianças. Isso é muito importante”, afirmou.

A estudante Isabelly Godoy também aproveitou o sábado acompanhada da família. Enquanto a irmã mais nova brincava com amigos que conheceu no Sesc, ela participou da bioimpedância e percorreu os espaços gastronômicos e de lazer espalhados pelo parque.

“É um ambiente para todo mundo. Tem atividade para as crianças, para os adultos, para quem quer relaxar, aprender ou simplesmente passear com a família”, contou.

Além das atrações culturais e recreativas, a programação reuniu oficinas gastronômicas nas carretas do Senac, feirinha de empreendedores, arrecadação de alimentos para o Mesa Brasil, atividades esportivas, massoterapia e apresentações culturais.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, afirmou que a Semana S cumpriu o objetivo de aproximar a população dos serviços oferecidos pelas instituições do Sistema Comércio e também gerar impacto econômico em diferentes setores ligados ao comércio, turismo, alimentação e empreendedorismo local. Segundo ele, além das atrações culturais e educacionais, o evento movimenta pequenos negócios, fortalece empreendedores parceiros e amplia o acesso da população às ações desenvolvidas pelo Sesc, Senac e Fecomércio em Mato Grosso do Sul.

“Muitas pessoas ainda não conhecem tudo o que o Sesc e o Senac fazem. A Semana S é uma forma de abrir as portas, mostrar esse potencial e aproximar a população de atividades de cultura, saúde, lazer, qualificação e empreendedorismo”, destacou.

A programação da Semana S termina neste domingo (17.05), com o Circuito Sesc de Corridas, no entorno do Horto Florestal.