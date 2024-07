Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 100 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.754 da Mega-Sena e no momento o prêmio para o próximo sorteio se encontra acumulado em R$ 100 milhões.

O sorteio foi realizado na noite de sábado (27), em São Paulo. Os números sorteados foram: 10 – 14 – 44 – 55 – 56 – 58.

De acordo com a Caixa, 66 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber, cada uma, R$ 68.839,98. Outras 5.216 apostas acertaram 4 números e vão ganhar R$ 1.244,36

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (30).

