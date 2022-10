Com golaço de Laryh, Ferroviária vence o Club Ñañas na estreia da Libertadores

A Associação Ferroviária de Esportes estreou na noite de ontem (13) vencendo por 1 a 0 o Club Ñañas no estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU). Com a vitória, as Guerreiras Grenás lideram o grupo B, junto com o Boca Juniors (ARG).

O time paulista que é uma das grandes potências na modalidade feminina no Brasil, começou a partida mostrando a sua força com posse de bola. O gol saiu aos 13 minutos de jogo, quando Laryh viu a goleira adiantada e bateu de longe, encobrindo-a, fazendo um golaço. A goleira adversária ficou sem reação, vendo a bola estufando as redes. 1 a 0.

Após o gol, a Ferroviária continuou mantendo posse de bola, comandando todos os lances perigosos da partida. No final do jogo, a atacante Laryh foi eleita a craque da partida pela CONMEBOL.

A próxima partida da Ferroviária será contra o Defensor Sporting (URU) , que perdeu na noite de ontem para o Boca Juniors por 2 a 0, e se encontra na lanterninha do grupo. O jogo será no domingo (16), às 18h15 (horário de MS) novamente no estádio Banco Guayaquil, na cidade de Quito (EQU).

