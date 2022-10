Com salários de até 3,5 mil reais, Prefeitura abre vagas para professores substitutos

A Prefeitura de Costa Rica abre processo seletivo para contratação temporária de profissionais da Educação para atuarem na Rede Municipal de Ensino na Educação Básica, durante o ano letivo de 2023. Serão ofertadas 11 vagas para formação de cadastro de reserva, com salários variando de R$ 1.950,76 a R$ 3.511,37. O edital foi publicado na Edição 3292, do Diário Oficial do Município.

Os interessados têm até o dia 20 de outubro, às 23h, para se inscrever, pelo site www.klcconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20 e pode ser pago até 21 de outubro.

De acordo com os critérios estabelecidos no edital, o processo seletivo será composto por análise de títulos e tempo de serviço na função escolhida. Estas informações devem ser comprovadas na convocação. A carga horária semanal será de 20h/aula.

As vagas são para professores do Ensino Fundamental Anos Finais, disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática; Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano); professor de Educação Infantil e de professor de Educação Especial.

O prazo de validade do processo seletivo terá prazo determinado pelo tempo suficiente para suprir a necessidade da Rede Municipal de Ensino.

O edital pode se conferido no site oficial da Prefeitura de Costa Rica.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: